玉島警察署 岡山県倉敷市の玉島警察署の窓口から募金箱を盗んだとして、倉敷市の無職の男（59）が4月5日、窃盗の疑いで逮捕されました。 警察の調べに対し男は、「私は何も知りません」と容疑を否認しています。 警察によりますと、男は2026年4月1日午前11時45分ごろから同日正午ごろまでの間に、玉島警察署2階の総務会計課の窓口に置かれていたプラスチック製の募金箱を盗んだ疑いが持たれています。 4月2日、倉敷市