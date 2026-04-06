放送作家、タレント、演芸評論家、そして立川流の「立川藤志楼」として高座にもあがる高田文夫氏が『週刊ポスト』で連載するエッセイ「笑刊ポスト」。今回は春の改編で大好きなテレビ番組が終了してしまうことから思い出した、贅沢過ぎるある夜のこと。＊＊＊和田アキ子の『アッコにおまかせ！』も40年の歴史に幕を閉じた。その夜のTBSではなく日本テレビの特番にアッコが出て「他人に肩叩かれて辞めるより前に、自分から