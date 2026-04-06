米株価指数先物ダウ下げ帳消し原油供給懸念やや緩和 東京時間10:33現在 ダウ平均先物JUN 26月限46628.00（-1.000.00%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6613.75（+10.00+0.15%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24215.25（+85.50+0.35%）