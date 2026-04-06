東京時間10:45現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝111.86（+0.32+0.29%） トランプ発言もあり、時間外で朝は115ドル台まで上昇も、一部船舶の海峡通過報道などで下げている。