東京時間10:45現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝24583.00（-310.00-1.25%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4654.30（-25.40-0.54%） ※東京金先物は5分程度の遅れ ドル高警戒で金先の下げが目立っている