USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.117.796.368.47 1MO9.017.187.637.96 3MO9.206.847.917.89 6MO9.396.838.307.99 9MO9.426.898.498.06 1YR9.417.018.598.13 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.5611.268.67 1MO8.4710.768.17 3MO8.8110.358.01 6MO9.1810.308.09 9MO9.31