◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）昨年の阪神ＪＦを制したスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）が万全の態勢だ。１週前追い切りの動きが圧巻だった。栗東・坂路での単走。四肢の回転が素早く、グイグイと突き進んでいた。スピード感も迫力も抜群。４か月ぶりの実戦だが、それを感じさせない身のこなしだ。母エピセアロームはスプリンター。スターアニスもデビュー