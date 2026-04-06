女優の今田美桜が、スタイル抜群の衣装姿をアップした。６日までに自身のインスタグラムを更新し「たのしかった。ありがとう〜」とつづってイベントのオフショットを投稿した。リブ素材のノースリーブに、羽のようなデザインのミニスカートで生足美脚を披露。ドット柄のセットアップもうれしそうに着こなした。フォロワーは「可愛さ半端ない」「スタイル素晴らしい」「すごい大人っぽい、セクシーな雰囲気です」「寝ぼけ眼