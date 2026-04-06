◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）デビュー前から高い評価を聞いていたアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）。ただ、初戦で１８００メートルを使っているように、本質は中長距離が合うオークス向きだと思っていた。前走のチューリップ賞もスローからの瞬発力勝負で、勝ち馬のタイセイボーグとは一瞬の脚の差が出た。ただ、その中でも内有利の馬場で外を回しての３