つくれぽ60件超え！便利な裏ワザを紹介 いろいろな料理に大活躍する「にんにく」。薄い皮をむくのに、爪を立てて、爪がにんにく臭くなってしまったり、うまくむけずに時間がかかることってありますよね？そんな時におすすめなのが、この裏ワザです！ まさかの「レンジ加熱」でツルッと剥ける 1. 「芯の切り口」が見えるように根の部分をカットします 2. にんにくをラップでつつみ、20秒ほどレンジで加熱します。にんにくの