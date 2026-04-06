イラン情勢にいら立ちを隠さないトランプ大統領。その“誤算”の一つが、現イラン政権の体制転換が思うように進まないことだといわれている。なぜイランの民主化を訴えてきた反体制派の人々は、トランプの呼びかけに応じようとしないのだろうか。＊＊＊【写真を見る】在日イラン人たちがもっとも愛した「日本のお笑い芸人」“ペルシャ帝国の末裔”としての高いプライド〈偉大な誇り高きイランの人々へ。自由のときが来ている〉