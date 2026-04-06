フォークシンガー松山千春（70）が5日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。リハーサルが「好きじゃない」と明かした。松山は10日の多摩公演から春のコンサートツアーをスタートさせる。バックバンドのメンバーが今回から2名交代となったと明かし、そのメンバーでリハーサルを行ったという。「なかなかすんなり入り込んでくれてる」と手応えを口にした。そして「楽しくリハーサルやらせてもらいましたよ