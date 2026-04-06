チヨダがしっかり。前週末３日の取引終了後に発表した３月度の月次売上高速報で、既存店売上高が前年同月比０．６％減と３カ月ぶりに前年実績を下回ったものの、想定内との見方が強いようだ。 物価高対策として婦人靴、子供靴の安心価格新シリーズを発売したほか、９０周年を記念したセールを行ったことで月末に向けて客数は回復したものの、フレッシャーズを中心としたビジネスシューズが全般的に