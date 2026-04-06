幸楽苑が続伸している。前週末３日の取引終了後に発表した３月度の売上高速報で国内直営店の既存店売上高が前年同月比５．０％増となり、３４カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。２日から３日間限定で、本社のある郡山市のご当地ラーメン「郡山ブラック」を販売したことなどが寄与した。 出所：MINKABU PRESS