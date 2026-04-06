午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２０８、値下がり銘柄数は３００、変わらずは６４銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、精密機器、石油・石炭、化学など。値下がりで目立つのは電気・ガス、陸運、卸売など。 出所：MINKABU PRESS