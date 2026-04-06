SWEET STEADYが、グループ初となるアリーナ単独ライブを8月23日に神奈川 ぴあアリーナMMにて開催する。 （関連：【画像あり】SWEET STEADY、デビュー2周年公演『SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE「SWEET STEP」』ライブ写真） 本情報は、4月4日、5日に幕張メッセ 国際展示場 ホール9、10にて行われたデビュー2周年公演『SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE「SWEET STEP」』の最終日ア