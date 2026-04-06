リンクをコピーする

ミネソタ・ティンバーウルブズ vs シャーロット・ホーネッツ日付：2026年4月6日（月）開催地：ターゲット・センター（Minneapolis）最終スコア：ミネソタ・ティンバーウルブズ 108 - 122 シャーロット・ホーネッツ NBAのミネソタ・ティンバーウルブズ対シャーロット・ホーネッツがターゲット・センター（Minneapolis）で行われた。 第1クォ&