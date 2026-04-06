アメリカ・イスラエルのイラン攻撃による国際情勢の混乱が続いている。こうしたなかでアメリカはホルムズ海峡での軍事作戦に関連し、同盟国に対してさらなる負担と貢献を求めている。【注目】高市首相、韓国で人気？日米中露トップ好感度調査で1位3月19日に訪米した日本の高市早苗首相に対し、ドナルド・トランプ大統領は自衛隊のホルムズ海峡派遣に直接は言及しなかったものの、同盟国である日本の積極的な貢献に期待を寄せると発