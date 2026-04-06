【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2月に1年9ヵ月のKLP48での活動を終え、3月から古巣・STU48に復帰したばかりの“瀬戸内の元気印”こと甲斐心愛の2nd写真集が、7月1日に発売されることが決定した。 ■“今の甲斐心愛”を切り取った写真が満載 今回のロケ地は微笑みの国・タイの首都バンコクと、タイ屈指のリゾート地であるプーケット。異国の地・マレーシアで1年9ヵ月活動をしてきた自身の境遇にかけ