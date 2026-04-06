6日11時現在の日経平均株価は前週末比505.27円（0.95％）高の5万3628.76円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1208、値下がりは300、変わらずは64と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を135.16円押し上げている。次いで東エレク が40.23円、ＳＢＧ が36.20円、ファストリ が28.16円、イビデン が27.62円と続く。 マイナス寄与度は6.37