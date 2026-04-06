日本から台湾へ向かう飛行機内で乗客が客室乗務員にビンタ（平手打ち）を見舞う騒動があり、航空会社がコメントを発した。台湾メディアの自由時報が5日に伝えた。騒動があったのは3日、福島空港から台北桃園国際空港へ向かうタイガーエア台湾IT753便の機内。現場で撮影された映像には、女性乗客が客室乗務員2人のうち1人の頬にビンタを見舞う様子が映っていた。報道によると、張（ジャン）容疑者（71）は飛行中に座席に座っていた