Image: Hyakuseki こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。おしゃれな北欧家具を買って、いざ組み立て。でも、最後の1本のネジが壁際で締められない……といった経験はありませんか。工具箱をひっくり返して、目的のドライバーを探すのもひと手間です。今回紹介するのは「ラチェットドライバーセットG2」。ヘッドの角度を自在に変えられるラチェット