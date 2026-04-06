4児の母であり、モデルや俳優、ロックミュージシャンとしてマルチに活躍する土屋アンナが、自らを「ぶっ込み系」と称する豪快な洗濯術や、多頭飼いするペットとの驚きの私生活を明かした。【映像】4LDKの自宅ですっぴんで大量の家事をする土屋アンナ4月5日放送のABEMA『秘密のママ園 Season2』のコーナー「のぞき見！隣のママ」では、土屋アンナの自宅にカメラが潜入し、リアルな家事風景に密着した。5年前に購入した4LDKの自