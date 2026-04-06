◇プロ野球セ・リーグ巨人3ー2DeNA（4月5日、東京ドーム）7回1失点8三振という内容でマウンドを降りた巨人の先発、井上温大投手について、杉内俊哉投手チーフコーチは「よかったですね、まっすぐがエラいいってましたね」と称賛しました。「ブルペンもすごくよかったですし、緊張もしてるんでしょうけど、そこまで緊張しているなとは見えなかった」ケガ明けでキャンプは3軍スタートとなった井上投手は、パワーをつけるべく、ウエ