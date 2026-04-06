「ABEMA（アベマ）」は5日、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#112を放送。“元ヤン”の女性たちが登場し、現在の日々を語った。【画像】「獄中出産」振り返り…元総長あけみさんの“当時”ショットこの日は「元ヤン美女が大集合！ななにー上等SP！」と題し、元ヤン＆元レディース美女4人が大集合した。富山最恐のレディース暴走族「音速天女」初代総長・しおりさんが、わずか5年で総長に