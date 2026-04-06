◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 7-5 中日(5日、神宮球場)5点差からの大逆転勝利で2連勝を飾った首位のヤクルト。試合後には池山隆寛監督がある選手を名指しし、「気がつけば○○」と独特の表現で称賛しました。ヤクルトは中日先発の郄橋宏斗投手を攻略できず6回まで無得点、さらに5点のビハインドを背負う劣勢のなか、7回に打線がつながり打者11人で一挙7得点。5点差をひっくり返し、本拠地・神宮球場をおおいに沸かす劇的