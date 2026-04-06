岐阜県垂井町の相川で、３００匹以上のこいのぼりが、桜並木を背景に、春風に乗って泳いでいる。同町観光協会が１９８７年から毎年行っている恒例行事。各地から寄せられたこいのぼりを使っており、雨風や紫外線を受けて傷んだものを、町内外のボランティアらが修復して飾っている。５月６日まで楽しめる。近くに住む女性（８１）は「気持ち良さそうに泳いでいて楽しい。桜との共演で、より春らしさを感じる」と見入っていた