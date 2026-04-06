自民党は先ほど、参議院で審議中の新年度予算案について、あす（7日）、採決を行うことを野党側に提案しました。新年度予算案はきょう、参議院の予算委員会で総理が出席する集中審議が行われています。自民党の磯崎参院国対委員長は先ほど、立憲の斎藤国対委員長と国会内で会談し、あすも予算委員会で集中審議をおこなったあと、締めくくりの質疑と予算案の採決をおこなうことを提案しました。斎藤委員長はこれまで集中審議の時間