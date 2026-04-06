【元局アナ青池奈津子のメジャー通信】自分のキャリアがどん底にある時、人はどんな過ごし方をするものだろうか。コール・アービンのように、住んでまだ数か月の外国で言葉も話せぬまま、子供たちに手を差し伸べることができるだろうか。ＷＢＣがあったためかひと昔前に感じてしまうが、１か月ほど前のドジャースのスプリングトレーニング施設。２０年近く取材していて初めて見るほど米メディアの番記者が増えた状況は、今のドジ