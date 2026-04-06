Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。朝、天気予報アプリからの「午後から雨」の通知を見ると、それだけでちょっと気分が沈みます。折りたたみ傘、それに念のためのレインコートをバッグに忍ばせなけらばならない。荷物が増えると、途端に外出が億劫に感じてしまいますよね。でももし、傘を持たずに出かけても濡れない自由がある