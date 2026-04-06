飛躍の年へ──。好調なスタートダッシュを切ったものの、昨年の勝ちパターンを務めた藤井の不在など、救援陣に一抹の不安が残るソフトバンク。そんな中で今季の飛躍を狙うのが伊藤優輔投手（２９）だ。昨年１月にＦＡ移籍した甲斐の人的補償でホークスに移籍すると、今季は救援として自身初となる開幕一軍をつかみ取った。このチャンスをどう生かせるか、奮闘する右腕に迫った。──初めての開幕一軍、例年と違う心境あるか