日本マクドナルドは公式Xアカウントにて、次の期間限定ハンバーガーに関するものと思われるシルエット画像を公開した。 今回公開されたのは、「機動戦士ガンダム」などに登場するララァ・スン、アムロ・レイ、シャア・アズナブルと思われる3人のシルエット画像。4月5日には次の期間限定ハンバーガーに関するものと思われる動画も公開されている。 ○○○、行きまーす！ pic.twit