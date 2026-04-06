何を羽織ろうか悩みがちな今の季節。春らしい軽やかさは欲しいけれど、まだ肌寒さも残る時期には、アウターよりカーディガンが活躍する場面も多そうです。そこでおすすめなのが、【ZARA（ザラ）】のカーディガン。さっと羽織れる気軽さがありながら、コーデ全体をぐっとこなれた印象に。今回は、40・50代の春コーデにも取り入れやすそうな「優秀カーデ」を紹介します。 裾フリルで差がつく上