中学校への入学を控え、胸を躍らせて向かった制服採寸。当然のようにスカートを合わせる私を横目に、娘が手に取ったのはスラックスでした。戸惑う私の背中を押してくれたのは、時代に合わせたお店のアドバイス。親子で納得して選んだ新しい制服の形とは？ 友人が体験談を語ってくれました。 鏡に映る娘は、まさに中学生 4月から中学生になる娘。 制服が必要になるため、一緒に制服採寸に行ったときのことです。 紺色の