日本男子初の優勝には届かず卓球のワールドカップ（W杯）は5日にマカオで行われ、男子シングルス決勝で世界ランク8位の松島輝空（木下グループ）は、同1位の王楚欽（中国）に3-4で敗れた。日本男子初の優勝には届かなかったが、世界王者と死闘を演じた18歳に賛辞が相次いだ。凄まじい死闘の末に、18歳が散った。2025年世界選手権金メダリストで世界1位に君臨する王楚欽との決勝は、1時間13分に及ぶ激戦となった。第1ゲームは