敵地ナショナルズ戦米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手は5日（日本時間6日）、敵地ナショナルズ戦に先発登板。2回まで無失点に抑えていたが、3回に逆転2ランを被弾。4回にも4失点するなど、結果を残せなかった。嫌なムードが漂う中で、真っ先に寄り添った人物にネット上で熱い視線が注がれた。大谷翔平の2号ソロで3回に先制したドジャースだが、佐々木はその裏、ガルシアに逆転2ランを被弾した。4回にも1死二塁のピンチを