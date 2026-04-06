高市首相の「働く私」喧伝はもうウンザリ週末、公邸に引きこもる高市首相はXにかじりついているようだ。5日の投稿では、集中審議への欠席やナフサ供給に関する報道に対して「誤報」「事実誤認」と不満爆発。4日は〈日本には、約8か月分の石油備蓄があり、加えて代替調達も着実に進んでいます〉と「働く私」を喧伝していた。【もっと読む】政権内で孤立する“裸の高市首相” 「ストレス高じて心因性疾患」を危ぶむ声重要事項を