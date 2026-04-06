「しなこのHAPPYディズニースタイルBOOK」（講談社）を発売原宿系クリエイターのしなこ（30）が26日、「しなこのHAPPYディズニースタイルBOOK」（講談社）発売記念お渡し会イベントを都内で開催した。「2024 年間YouTube影響力トレンドランキング」1位、「TikTok上半期トレンド大賞2025」ブレイクスルー部門受賞、SNSの総フォロワー数365万人超。ショッピングモールのイベントでは、しなこファッションを真似た「しなこっこ」（