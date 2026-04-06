浦和の植木颯「最初はびっくりしたんですけど、出るからには力になろうと」浦和レッズの大卒ルーキーMF植木颯は、4月5日のJ1百年構想リーグ第9節の川崎フロンターレ戦でプロデビューを果たした。味方選手に負傷者が出た関係で前半15分からの出場というスクランブルになったが、一時チームが勝ち越すゴールを導くなど能力の高さも随所に見せた。このゲームに向け浦和のマチェイ・スコルジャ監督は、3月のインターナショナル・マ