記事ポイントコミフ・コミフデリ25周年記念の「コミフデリ 25thホットドッグ」と「コミフ どら焼き生サンド」が2026年4月7日に発売愛犬と飼い主が一緒に楽しめる冷凍フードと冷凍スイーツを全国で展開人用食品と同じ基準の品質管理と約50品目のラインナップが支えるブランドの魅力 ホットドッグが展開する「コミフ」「コミフデリ」は、愛犬と飼い主が一緒に楽しめる食を届けるブランドです。設立25周年を記念し、「コミフデリ