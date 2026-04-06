モデルでフルート奏者のCocomi（24）が6日までに自身のインスタグラムを更新。アンバサダーを務めたイベントのオフショットを披露した。Cocomiは「Asian cross-border IP pop culture extravaganza CON-CON HONG KONG 2026！！香港滞在、最高でした！！アンバサダーを務めさせて頂きました。本当に素敵な機会をありがとうございました！！（ドレスのまま巡ってました笑笑）」と報告。胸元がざっくりと開いた黒のマーメードド