2025年11月に発生した大分市佐賀関の大規模火災で、現場の総指揮を執った消防署長が当時の緊迫した状況を語った。最大瞬間風速約10メートルの強風で火の粉が舞い上がり、196棟が焼失、1人が死亡した。発生から17日目、ようやく鎮火に至ったという。火の勢いに現場は緊迫…消防隊員が記録した最前線2025年11月18日、大分市佐賀関で起きた大規模火災の最前線で消火にあたった消防隊員が記録した映像。消防隊員が「飛び火で（燃えて）