女優の佐藤藍子（48）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。愛犬との“お花見ショット”を披露した。約1カ月ぶりの更新となった佐藤は「皆様ーお久しぶりぶりですっっ」と書き出し、「お花見しましたー」と報告。ともに写る愛犬について「長男の、そら（ミニチュアダックスとチワワのMIX、18歳）次男の、おてんとうさん（ゴールデンドゥール）末っ子の、みと（MIX）」と紹介した。そして「我が家は人間よりもフサフ