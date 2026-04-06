Ryosuke Yamada（山田涼介）が5月20日に発売する自身2枚目となるアルバム『Are You Red.Y?』（読み：アー ユー レディ?）ジャケット写真が公開された。【画像】モノクロ！真剣な眼差しをみせるRyosuke Yamada今年6月から7月の開催が決定している初ソロドームツアーに先駆けてのリリースとなる今作は、ソロアリーナツアーの開催、CDシングル「Blue Noise」の発売を経て、一人のアーティストとしての表現力が増し、音楽性の幅を