X JAPANのYOSHIKIが、3日から5日まで東京・東京ガーデンシアターで、クラシカル公演『YOSHIKI CLASSICAL 2026覚醒前夜―Tokyo 3 Nights 世界への第一章』を開催した。【写真】YOSHIKIが覚醒！首の手術後初のフルコンサートの模様本公演は、2024年に受けた自身3度目となる首の手術と、昨年を通じた長期リハビリを経て迎えた初のフルコンサート。今後の活動のスタートを飾る、約3年ぶりのクラシカル公演として開催された。セッ