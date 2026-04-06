女優の泉里香（37）が6日までに自身のインスタグラムを更新し、映画イベントでのオフショットを披露した。「神田明神にて行なわれた映画#正直不動産 イベントのオフショット」と書き出すと、東京・神田明神でのパープルのワンピース姿のショットをアップ。ワンピースは高級ブランド「プラダ」の物だとした。泉は昨年6月にサッカー日本代表DF谷口彰悟（34＝シントトロイデン）との結婚を発表している。泉の投稿に、フォロ