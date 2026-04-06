ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。弟の命日にあたり思いを綴りました。 【写真を見る】【ＡＬＳ闘病】声優・津久井教生さん弟の命日に想い「スキルス性胃癌の凄さを見ましたなにもできない自分を実感しました病気の恐ろしさを体験しました」 【ニャンちゅう】津久井さんによると、弟はスキ