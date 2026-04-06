放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクターが6日、Xを更新。米国のトランプ大統領をネタにし「【速報】アメリカを「トランプ合衆国」に改名する大統領令に署名か」とポストした。国際法や国内法よりも自分のルールに従うトランプ氏の言動は、まさに王さまで、トランプ大統領の強権主義的な言動に対し、米国では反発が広がり「NO KINGS（王はいらない）」と銘打った大規模デモが相次いでいる。ブルース・スプリングスティー