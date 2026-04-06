CLベスト8で、アーセナルはスポルティングCPと対戦する。この両チームをつなぐ存在となるのは、FWヴィクトル・ギェケレシュだ。昨季スポルティングでリーグ戦39ゴールという驚異的な数字を残したギェケレシュ。その活躍もあり昨夏アーセナルへ引き抜かれたが、ファンは彼のことを忘れていないはずだ。アーセナルへ移籍したばかりの頃はゴール欠乏に陥り苦戦を強いられたが、このところコンスタントに得点するようになり、先日サウ