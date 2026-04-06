スカイマークは国内線で燃油サーチャージの導入を検討していると明らかにしました。燃油サーチャージは、燃料費の変動分を航空運賃に上乗せして徴収する仕組みで、国内線では、フジドリームエアラインズが導入しています。中東情勢悪化による航空燃料の価格高騰を受け、スカイマークは早ければ来年春にも国内線で燃油サーチャージを導入する方向で検討していることがわかりました。定期航空協会によりますと、航空燃料の価格はイラ